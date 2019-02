сегодня



Новое видео THE DAMNED THINGS



"Cells", новое видео группы THE DAMNED THINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "High Crimes", выходящего 26 апреля на Nuclear Blast.



В состав коллектива входят участники EVERY TIME I DIE, ANTHRAX и FALL OUT BOY.



Трек-лист альбома:



01. Cells

02. Something Good

03. Invincible

04. Omen

05. Carry A Brick

06. Storm Catcher

07. Young Hearts

08. Keep Crawling

09. Let Me Be (Your Girl)

10. The Fire Is Cold



















