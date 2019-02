сегодня



Новый альбом THE DAMNED THINGS выйдет весной



Группа THE DAMNED THINGS, в состав которой входят участники EVERY TIME I DIE, ANTHRAX и FALL OUT BOY, выпустит новую работу, получившую название "High Crimes", двадцать шестого апреля на Nuclear Blast.









"We always knew with THE DAMNED THINGS, it was always going to be something that we would get to do schedules permitting, because we are all in extremely busy bands," he explained.









