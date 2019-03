сегодня



Видео с текстом от THE DAMNED THINGS



THE DAMNED THINGS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Something Good", которая взята из выходящего двадцать шестого апреля на Nuclear Blast альбома "High Crimes". Продюсером материала был Jay Ruston (ANTHRAX, STONE SOUR, AMON AMARTH):



01. Cells



02. Something Good



03. Invincible



04. Omen



05. Carry A Brick



06. Storm Catcher



07. Young Hearts



08. Keep Crawling



09. Let Me Be (Your Girl)



10. The Fire Is Cold























