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Вокалист MADBALL о ситуации с гитаристом



Вокалист MADBALL Freddy Cricien рассказал о том, какова в группе ситуация с гитаристом после более чем года с момента ухода Brian'a "Mitts" Daniels'a.



«На текущий момент у нас есть Dom [Dominik Stammen] — он из BORN FROM PAIN. Он немец, так что у нас нидерландско-немецкий гибрид, потому что Rob тоже из Нидерландов. А остальные ребята из Германии. Они с нами давно — они уже давно в деле и отлично представляют хардкор в Европе. Но они ещё и наши отличные друзья и также очень рады тесно с нами сотрудничать. Например, Rob последние десять лет — мой тур-менеджер, а Dom работал гитарным техником на сцене. Так что вполне естественно, что он оказался с нами в европейском туре. И потом, есть ещё Mike, он из Джерси, который помогает нам в штатах. Так что сейчас у нас есть два парня, которые и сами по себе, и как гитаристы очень круты и большие профи. Так что нам повезло. И когда-нибудь мы возьмем кого-то на постоянной основе».



На вопрос о том, кто это может быть, Freddy ответил: «Скорее всего, кто-то из этих двух парней, хотя более вероятно, что... у Dom'a полно забот, так что либо Mike, либо кто-то ещё».















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