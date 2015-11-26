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Madball

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8 сен 2021 : 		 Вокалист MADBALL — о нежелании выступать в залах, требующих сертификаты о вакцинации

6 авг 2021 : 		 MADBALL не будут играть там, где требуют от зрителей вакцинный паспорт

28 апр 2021 : 		 Хардкор-концерт в Нью-Йорке будет проверен

28 апр 2021 : 		 MADBALL стали хэдлайнерами хардкор-сходки в Нью-Йорке

6 дек 2018 : 		 Вокалист MADBALL о ситуации с гитаристом

17 сен 2018 : 		 Новое видео MADBALL

15 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

9 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

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3 май 2018 : 		 Лирик-видео MADBALL

24 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

12 апр 2018 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне

8 мар 2018 : 		 ICE-T на новом альбоме MADBALL

18 янв 2018 : 		 MADBALL начнут запись зимой

18 окт 2017 : 		 MADBALL расстались с гитаристом

1 сен 2017 : 		 Вокалист MADBALL не понимает, почему известные рокеры сводят счёты с жизнью

28 авг 2017 : 		 MADBALL выпустят сплит с WISDOM IN CHAINS

25 сен 2014 : 		 Новое видео MADBALL

5 сен 2014 : 		 Видео с выступления MADBALL

21 июн 2014 : 		 Новое видео MADBALL

30 май 2014 : 		 Новая песня MADBALL

24 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

30 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

26 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MADBALL

13 апр 2014 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне

11 мар 2014 : 		 MADBALL приступили к записи
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Вокалист MADBALL — о нежелании выступать в залах, требующих сертификаты о вакцинации



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Freddy Cricien рассказал о реакции на решение группы не играть в залах, требующих обязательный сертификат о вакцинации:

«Я видел много положительных отзывов, но были и те, кто выступал против. Другие продвигали свою повестку дня, какой бы она ни была.

Вакцинированные или невакцинированные, я не согласен с процессом, с тем, что они пытаются внедрить, с тем, что они пытаются санкционировать, с тем, что они пытаются сделать. Я не могу подписаться под этим».

Как и антивакцинные активисты, ведущие ток-шоу и крайне правые политики, Freddy превратил «экспериментальный» характер вакцин в тезис. Он также предположил, что растущие случаи заболевания COVID-19 являются доказательством того, что вакцины, по крайней мере, частично не работают:

«Вот, сделайте эту прививку, которая не работает. Может быть, я преувеличиваю; может быть, в какой-то степени она работает. Но это безумие. Возьмите эту экспериментальную штуку, которая, как недавно было доказано, не делает того, что должна делать вакцина. Очень странно. И кроме того, есть люди, которые просто не принимают такую вакцину, и вы должны уважать это — будь то по религиозным причинам, будь то по личным причинам. У некоторых людей есть медицинские причины, по которым они не могут делать прививки — законные медицинские причины. Я знаю многих людей, которым их врачи говорят: "Если ты сделаешь эту прививку, ты не выживешь". Так что есть множество причин, по которым люди не хотят или не могут сделать прививку. Но теперь мы создаём ситуацию, когда вы должны её сделать, чтобы участвовать в жизни общества. Мне это кажется неправильным на многих уровнях... Это плохое предзнаменование. Это подаёт плохой пример. Помимо нарушения прав человека и гражданских прав это просто неправильно с моральной точки зрения, со всех точек зрения это неправильно».

Freddy также рассказал о том, что некоторые музыкальные заведения по всей стране вводят требования к посещению, в том числе требуют от зрителей либо подтверждения вакцинации, либо отрицательного теста на COVID-19:

«Послушайте, я знаю людей, которые управляют заведениями. Некоторые из них — мои близкие друзья. Некоторые из них — ребята, с которыми я вырос. Я не хочу, чтобы они потеряли работу. Поэтому я не хочу видеть людей, которые просто пытаются сохранить свою работу, я не хочу быть свидетелем их неудачи, особенно если это мои друзья, близкие мне люди. Но когда вы позволяете себе делать такие вещи, перед вами открывается более широкая картина. Люди просто думают: "Это просто формальность". Нет, за этой пеленой происходит гораздо больше. И если вы поддерживаете эту идею, вы по сути позволяете этой системе появиться на свет».

Вакцинальный паспорт — это физический или цифровой документ, который свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован против COVID-19. Критики говорят, что такие паспорта являются нарушением неприкосновенности частной жизни и примером чрезмерного вмешательства правительства. Между тем, сторонники указывают, что федеральное иммиграционное законодательство уже требует, чтобы иммигранты предоставляли доказательства наличия у них прививок от ряда заболеваний.

MADBALL Frontman Defends His Band





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