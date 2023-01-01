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Из MADBALL ушёл басист



Jorge "Hoya Roc" Guerra опубликовал следующее сообщение:



«У меня есть небольшое объявление. Я больше не буду играть на басу в MADBALL. Никаких претензий нет, и я желаю им всего наилучшего в будущем, и всегда буду относиться с уважением.



Спасибо всем, кто поддерживал меня все эти годы! Я люблю вас всех! Моя семья стала лучше, чем когда-либо.



И ваш мальчик ещё не закончил, если что, я только начинаю!



Смотрите мой канал SmokinWordTV и держите ушки на макушке, так как новая музыка будет появляться постоянно! Всегда с огромной любовью... до следующего эпизода!»











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