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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
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Madball

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9 авг 2023 : 		 Из MADBALL ушёл басист

8 сен 2021 : 		 Вокалист MADBALL — о нежелании выступать в залах, требующих сертификаты о вакцинации

6 авг 2021 : 		 MADBALL не будут играть там, где требуют от зрителей вакцинный паспорт

28 апр 2021 : 		 Хардкор-концерт в Нью-Йорке будет проверен

28 апр 2021 : 		 MADBALL стали хэдлайнерами хардкор-сходки в Нью-Йорке

6 дек 2018 : 		 Вокалист MADBALL о ситуации с гитаристом

17 сен 2018 : 		 Новое видео MADBALL

15 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

9 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

24 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

3 май 2018 : 		 Лирик-видео MADBALL

24 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

12 апр 2018 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне

8 мар 2018 : 		 ICE-T на новом альбоме MADBALL

18 янв 2018 : 		 MADBALL начнут запись зимой

18 окт 2017 : 		 MADBALL расстались с гитаристом

1 сен 2017 : 		 Вокалист MADBALL не понимает, почему известные рокеры сводят счёты с жизнью

28 авг 2017 : 		 MADBALL выпустят сплит с WISDOM IN CHAINS

25 сен 2014 : 		 Новое видео MADBALL

5 сен 2014 : 		 Видео с выступления MADBALL

21 июн 2014 : 		 Новое видео MADBALL

30 май 2014 : 		 Новая песня MADBALL

24 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

30 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

26 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MADBALL

13 апр 2014 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне
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Из MADBALL ушёл басист



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Jorge "Hoya Roc" Guerra опубликовал следующее сообщение:

«У меня есть небольшое объявление. Я больше не буду играть на басу в MADBALL. Никаких претензий нет, и я желаю им всего наилучшего в будущем, и всегда буду относиться с уважением.

Спасибо всем, кто поддерживал меня все эти годы! Я люблю вас всех! Моя семья стала лучше, чем когда-либо.

И ваш мальчик ещё не закончил, если что, я только начинаю!

Смотрите мой канал SmokinWordTV и держите ушки на макушке, так как новая музыка будет появляться постоянно! Всегда с огромной любовью... до следующего эпизода!»






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