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Вокалист MADBALL об уходе басиста



Вокалист MADBALL Freddy Cricien отреагировал на слова басиста Jorge "Hoya Roc" Guerra об уходе из команды:



«Если вы ещё не слышали об этом из других источников, наш брат @hoyaroc357 уходит из MB. Чтобы было понятно, нет никаких проблем или вражды. Мы просто движемся в разных направлениях, и это нормально... Такое случается... Это всё любовь!



От имени ребят и от себя лично мы желаем Hoya'е всего самого лучшего в любых его будущих начинаниях. Мы полностью поддерживаем его! Тот след, который он оставил в этой группе, никогда не будет забыт. Опыт, который мы разделили на сцене и вне неё, и воспоминания, которые мы у нас остались, всегда будут цениться и бережно храниться. Так что, салют... ОГ MB!



На всякий случай, если кому-то интересно... MADBALL никуда не денутся! У нас в планах много классных проектов, включая новую музыку. Мы не замедляемся... Мы набираем обороты! #hardcorelives #cantstopwontstop».





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