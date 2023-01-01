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*Новое видео DOKKEN 32
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
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Madball

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9 авг 2023 : 		 Из MADBALL ушёл басист

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6 авг 2021 : 		 MADBALL не будут играть там, где требуют от зрителей вакцинный паспорт

28 апр 2021 : 		 Хардкор-концерт в Нью-Йорке будет проверен

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6 дек 2018 : 		 Вокалист MADBALL о ситуации с гитаристом

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15 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

9 июн 2018 : 		 Новое видео MADBALL

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3 май 2018 : 		 Лирик-видео MADBALL

24 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому MADBALL

12 апр 2018 : 		 Новый альбом MADBALL выйдет в июне

8 мар 2018 : 		 ICE-T на новом альбоме MADBALL

18 янв 2018 : 		 MADBALL начнут запись зимой

18 окт 2017 : 		 MADBALL расстались с гитаристом

1 сен 2017 : 		 Вокалист MADBALL не понимает, почему известные рокеры сводят счёты с жизнью

28 авг 2017 : 		 MADBALL выпустят сплит с WISDOM IN CHAINS

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5 сен 2014 : 		 Видео с выступления MADBALL

21 июн 2014 : 		 Новое видео MADBALL

30 май 2014 : 		 Новая песня MADBALL

24 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

30 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома MADBALL

26 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MADBALL
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Вокалист MADBALL об уходе басиста



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Вокалист MADBALL Freddy Cricien отреагировал на слова басиста Jorge "Hoya Roc" Guerra об уходе из команды:

«Если вы ещё не слышали об этом из других источников, наш брат @hoyaroc357 уходит из MB. Чтобы было понятно, нет никаких проблем или вражды. Мы просто движемся в разных направлениях, и это нормально... Такое случается... Это всё любовь!

От имени ребят и от себя лично мы желаем Hoya'е всего самого лучшего в любых его будущих начинаниях. Мы полностью поддерживаем его! Тот след, который он оставил в этой группе, никогда не будет забыт. Опыт, который мы разделили на сцене и вне неё, и воспоминания, которые мы у нас остались, всегда будут цениться и бережно храниться. Так что, салют... ОГ MB!

На всякий случай, если кому-то интересно... MADBALL никуда не денутся! У нас в планах много классных проектов, включая новую музыку. Мы не замедляемся... Мы набираем обороты! #hardcorelives #cantstopwontstop».




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