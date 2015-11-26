Видео с текстом от OOMPH!

Группа OOMPH! выпустит новую работу, получившую название "Ritual", 18 января 2019 года на Napalm Records.
«Мы очень рады представить вам наш новый альбом "Ritual"! Это стопроцентный OOMPH! Мы сочиняли, продюсировали и сводили его в нашей собственной студии! Использовав время между двумя турами, мы воспользовались свежей и вдохновляющей энергетикой недавних выступлений для создания большей части материала в ходе совместных джемов. Возможно, именно это стало причиной, почему песни на альбоме получились такими жёсткими, насыщенными тяжёлыми риффами, и мрачными. Обложка альбома идеально отражает мистический характер наших новых песен и их текстов, и оставляет массу возможностей для ваших собственных интерпретаций!»
Трек-лист:
01. Tausend Mann und ein Befehl
02. Achtung! Achtung!
03. Kein Liebeslied
04. Trümmerkinder
05. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)
06. Im Namen des Vaters
07. Das Schweigen der Lämmer
08. TRRR - FCKN - HTLR
09. Phönix aus der Asche
10. Lass' die Beute frei
11. Seine Seele
12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)
13. Lazarus (Bonus Track)
14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)
Официальное видео с текстом на "Kein Liebeslied" доступно ниже.
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