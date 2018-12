сегодня



Видео с текстом от OOMPH!



Группа OOMPH! выпустит новую работу, получившую название "Ritual", 18 января 2019 года на Napalm Records.



«Мы очень рады представить вам наш новый альбом "Ritual"! Это стопроцентный OOMPH! Мы сочиняли, продюсировали и сводили его в нашей собственной студии! Использовав время между двумя турами, мы воспользовались свежей и вдохновляющей энергетикой недавних выступлений для создания большей части материала в ходе совместных джемов. Возможно, именно это стало причиной, почему песни на альбоме получились такими жёсткими, насыщенными тяжёлыми риффами, и мрачными. Обложка альбома идеально отражает мистический характер наших новых песен и их текстов, и оставляет массу возможностей для ваших собственных интерпретаций!»



Трек-лист:



01. Tausend Mann und ein Befehl

02. Achtung! Achtung!

03. Kein Liebeslied

04. Trümmerkinder

05. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)

06. Im Namen des Vaters

07. Das Schweigen der Lämmer

08. TRRR - FCKN - HTLR

09. Phönix aus der Asche

10. Lass' die Beute frei

11. Seine Seele

12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)

13. Lazarus (Bonus Track)

14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)



Официальное видео с текстом на "Kein Liebeslied" доступно ниже.











+0 -0





просмотров: 116