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Oomph!

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5 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OOMPH!

21 ноя 2018 : 		 Новый альбом OOMPH! выйдет зимой

14 апр 2018 : 		 OOMPH! на NAPALM RECORDS

5 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления OOMPH! на Wacken

31 июл 2015 : 		 Новое видео OOMPH!

22 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OOMPH!

20 апр 2012 : 		 Семплы и новое видео OOMPH!

31 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома OOMPH!

8 фев 2010 : 		 Новое видео OOMPH!

1 фев 2010 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION на новом сборнике OOMPH!

31 янв 2010 : 		 Новый альбом OOMPH!

18 авг 2008 : 		 OOMPH!: новый альбом "Monster" на MySpace

12 июн 2006 : 		 Новый сингл OOMPH!: совместная работа с APOCALYPTICA

20 мар 2006 : 		 OOMPH! выпускают новый альбом

4 мар 2006 : 		 OOMPH! возвращаются спустя 2 года

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Видео с текстом от OOMPH!



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Группа OOMPH! выпустит новую работу, получившую название "Ritual", 18 января 2019 года на Napalm Records.

«Мы очень рады представить вам наш новый альбом "Ritual"! Это стопроцентный OOMPH! Мы сочиняли, продюсировали и сводили его в нашей собственной студии! Использовав время между двумя турами, мы воспользовались свежей и вдохновляющей энергетикой недавних выступлений для создания большей части материала в ходе совместных джемов. Возможно, именно это стало причиной, почему песни на альбоме получились такими жёсткими, насыщенными тяжёлыми риффами, и мрачными. Обложка альбома идеально отражает мистический характер наших новых песен и их текстов, и оставляет массу возможностей для ваших собственных интерпретаций!»

Трек-лист:

01. Tausend Mann und ein Befehl
02. Achtung! Achtung!
03. Kein Liebeslied
04. Trümmerkinder
05. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)
06. Im Namen des Vaters
07. Das Schweigen der Lämmer
08. TRRR - FCKN - HTLR
09. Phönix aus der Asche
10. Lass' die Beute frei
11. Seine Seele
12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)
13. Lazarus (Bonus Track)
14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)

Официальное видео с текстом на "Kein Liebeslied" доступно ниже.

OOMPH! Release Official Lyric Video For




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