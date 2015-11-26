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Новое видео OOMPH!



Im Namen Des Vaters, новое видео группы OOMPH!, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ritual", выпущенного 18 января на Napalm Records.



Трек-лист альбома:



01. Tausend Mann und ein Befehl

02. Achtung! Achtung!

03. Kein Liebeslied

04. Trümmerkinder

05. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)

06. Im Namen des Vaters

07. Das Schweigen der Lämmer

08. TRRR - FCKN - HTLR

09. Phönix aus der Asche

10. Lass' die Beute frei

11. Seine Seele

12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)

13. Lazarus (Bonus Track)

14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track) http://www.oomph.de







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