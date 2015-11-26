Новое видео OOMPH!

Im Namen Des Vaters, новое видео группы OOMPH!, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ritual", выпущенного 18 января на Napalm Records.
Трек-лист альбома:
01. Tausend Mann und ein Befehl
02. Achtung! Achtung!
03. Kein Liebeslied
04. Trümmerkinder
05. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)
06. Im Namen des Vaters
07. Das Schweigen der Lämmer
08. TRRR - FCKN - HTLR
09. Phönix aus der Asche
10. Lass' die Beute frei
11. Seine Seele
12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)
13. Lazarus (Bonus Track)
14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)
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