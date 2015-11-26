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Oomph!

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19 фев 2019 : 		 Новое видео OOMPH!

5 янв 2019 : 		 Новое видео OOMPH!

5 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OOMPH!

21 ноя 2018 : 		 Новый альбом OOMPH! выйдет зимой

14 апр 2018 : 		 OOMPH! на NAPALM RECORDS

5 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления OOMPH! на Wacken

31 июл 2015 : 		 Новое видео OOMPH!

22 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OOMPH!

20 апр 2012 : 		 Семплы и новое видео OOMPH!

31 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома OOMPH!

8 фев 2010 : 		 Новое видео OOMPH!

1 фев 2010 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION на новом сборнике OOMPH!

31 янв 2010 : 		 Новый альбом OOMPH!

18 авг 2008 : 		 OOMPH!: новый альбом "Monster" на MySpace

12 июн 2006 : 		 Новый сингл OOMPH!: совместная работа с APOCALYPTICA

20 мар 2006 : 		 OOMPH! выпускают новый альбом

4 мар 2006 : 		 OOMPH! возвращаются спустя 2 года

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Новое видео OOMPH!



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Im Namen Des Vaters, новое видео группы OOMPH!, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ritual", выпущенного 18 января на Napalm Records.

Трек-лист альбома:

01. Tausend Mann und ein Befehl
02. Achtung! Achtung!
03. Kein Liebeslied
04. Trümmerkinder
05. Europa (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)
06. Im Namen des Vaters
07. Das Schweigen der Lämmer
08. TRRR - FCKN - HTLR
09. Phönix aus der Asche
10. Lass' die Beute frei
11. Seine Seele
12. In der Stille der Nacht (Bonus Track)
13. Lazarus (Bonus Track)
14. TRRR - FCKN - HTLR (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)



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