сегодня



Новое видео OOMPH!



руппа OOMPH! выпустит новую работу, получившую название "Richter und Henker", восьмого сентября на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Deluxe Box, including 1 CD 6 pages Digisleeve, Hangman Block, 2 pencils, socks, tote bag, A6 photo card (strictly limited to 300 copies worldwide) – Napalm Records Store exclusive

- 2 LP Die Hard Gatefold Marbled Transparent Red/Black Vinyl incl slipmat, 12 inch booklet and record butler (strictly limited to 200 copies worldwide) – Napalm Records Store exclusive

- 2 LP Gatefold Gold Vinyl (strictly limited to 1000 copies) – GSA Retail exclusive

- 2 LP Gatefold Black Vinyl

- 1 CD 6 pages Digisleeve

- Digital Album



Трек-лист:



"Wem die Stunde Schlägt"

"Richter und Henker"

"Soll das Liebe Sein?"

"Nur Ein Mensch"

"Schrei nur Schrei"

"Nichts wird mehr Gut"

"Sag Jetzt Einfach Nichts"

"Es ist Nichts, Wie es Scheint"

"Wo die Angst Gewinnt"

"All die Jahre"

"Wut feat. Joachim Witt"

"Ein Kleines Bisschen Glück"



Состав группы:



CR4P

Flux

Der Schulz http://www.oomph.de







+0 -0



просмотров: 143