Новое видео OOMPH!



Германский коллектив OOMPH! опубликовал видео на композицию "Tausend Mann und ein Befehl", которая является открывающим треком нового альбома "Ritual", выходящего 18 января на Napalm Records.



Трек-лист альбома:



"Tausend Mann und ein Befehl"

"Achtung! Achtung!"

"Kein Liebeslied"

"Trümmerkinder"

"Europa" (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)

"Im Namen des Vaters"

"Das Schweigen der Lämmer"

"TRRR - FCKN - HTLR"

"Phönix aus der Asche"

"Lass' die Beute frei"

"Seine Seele"

"In der Stille der Nacht" (Bonus Track)

"Lazarus" (Bonus Track)

"TRRR - FCKN - HTLR" (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)

















