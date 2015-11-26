Новое видео OOMPH!

Германский коллектив OOMPH! опубликовал видео на композицию "Tausend Mann und ein Befehl", которая является открывающим треком нового альбома "Ritual", выходящего 18 января на Napalm Records.
Трек-лист альбома:
"Tausend Mann und ein Befehl"
"Achtung! Achtung!"
"Kein Liebeslied"
"Trümmerkinder"
"Europa" (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)
"Im Namen des Vaters"
"Das Schweigen der Lämmer"
"TRRR - FCKN - HTLR"
"Phönix aus der Asche"
"Lass' die Beute frei"
"Seine Seele"
"In der Stille der Nacht" (Bonus Track)
"Lazarus" (Bonus Track)
"TRRR - FCKN - HTLR" (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)
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