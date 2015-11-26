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Oomph!

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5 янв 2019 : 		 Новое видео OOMPH!

5 дек 2018 : 		 Видео с текстом от OOMPH!

21 ноя 2018 : 		 Новый альбом OOMPH! выйдет зимой

14 апр 2018 : 		 OOMPH! на NAPALM RECORDS

5 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления OOMPH! на Wacken

31 июл 2015 : 		 Новое видео OOMPH!

22 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OOMPH!

20 апр 2012 : 		 Семплы и новое видео OOMPH!

31 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома OOMPH!

8 фев 2010 : 		 Новое видео OOMPH!

1 фев 2010 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION на новом сборнике OOMPH!

31 янв 2010 : 		 Новый альбом OOMPH!

18 авг 2008 : 		 OOMPH!: новый альбом "Monster" на MySpace

12 июн 2006 : 		 Новый сингл OOMPH!: совместная работа с APOCALYPTICA

20 мар 2006 : 		 OOMPH! выпускают новый альбом

4 мар 2006 : 		 OOMPH! возвращаются спустя 2 года

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Новое видео OOMPH!



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Германский коллектив OOMPH! опубликовал видео на композицию "Tausend Mann und ein Befehl", которая является открывающим треком нового альбома "Ritual", выходящего 18 января на Napalm Records.

Трек-лист альбома:

"Tausend Mann und ein Befehl"
"Achtung! Achtung!"
"Kein Liebeslied"
"Trümmerkinder"
"Europa" (feat. Chris Harms / Lord Of The Lost)
"Im Namen des Vaters"
"Das Schweigen der Lämmer"
"TRRR - FCKN - HTLR"
"Phönix aus der Asche"
"Lass' die Beute frei"
"Seine Seele"
"In der Stille der Nacht" (Bonus Track)
"Lazarus" (Bonus Track)
"TRRR - FCKN - HTLR" (Lord of The Lost Remix) (Bonus Track)

OOMPH! Debuts







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