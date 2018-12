сегодня



Новый альбом DARKWATER выйдет весной



Шведская мелодик прогрессив металл группа DARKWATER выпустит новую работу, получившую название "Human", первого марта на Ulterium Records. Альбом будет доступен на CD, двойном виниле и в цифровом варианте:



“A New Beginning”

“In Front Of You”

“Alive (Part I)”

“Alive (Part II)”

“Reflection Of A Mind”

“Insomnia”

“The Journey”

“Burdens”

“Turning Pages”

