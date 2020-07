сегодня



Обучающее видео от DARKWATER



DARKWATER опубликовали обучающее видео на композицию "In Front Of You", которая взята из нового альбома Human (Ulterium Records)



Трек-лист:



“A New Beginning”

“In Front Of You”

“Alive (Part I)”

“Alive (Part II)”

“Reflection Of A Mind”

“Insomnia”

“The Journey”

“Burdens”

“Turning Pages”

“Light Of Dawn”







+0 -0



просмотров: 82