Новое видео DARKWATER

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Darkwater

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Шведская мелодик прогрессив металл группа DARKWATER выпустит новую работу, получившую название "Human", первого марта на Ulterium Records. Альбом будет доступен на CD, двойном виниле и в цифровом варианте:

“A New Beginning”
“In Front Of You”
“Alive (Part I)”
“Alive (Part II)”
“Reflection Of A Mind”
“Insomnia”
“The Journey”
“Burdens”
“Turning Pages”
“Light Of Dawn”



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