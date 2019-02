сегодня



Видео с текстом DARKWATER



"In Front Of You", новое видео с текстом шведской группы DARKWATER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Human", выходящего 1 марта на Ulterium Records в виде CD, 2 LP и в цифровом формате.



Трек-лист:



“A New Beginning”

“In Front Of You”

“Alive (Part I)”

“Alive (Part II)”

“Reflection Of A Mind”

“Insomnia”

“The Journey”

“Burdens”

“Turning Pages”

“Light Of Dawn”

















