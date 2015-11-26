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Darkwater

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Видео с текстом DARKWATER



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"In Front Of You", новое видео с текстом шведской группы DARKWATER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Human", выходящего 1 марта на Ulterium Records в виде CD, 2 LP и в цифровом формате.

Трек-лист:

“A New Beginning”
“In Front Of You”
“Alive (Part I)”
“Alive (Part II)”
“Reflection Of A Mind”
“Insomnia”
“The Journey”
“Burdens”
“Turning Pages”
“Light Of Dawn”

DARKWATER Streaming New Single







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