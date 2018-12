сегодня



Обучающее видео от PSYCROPTIC



PSYCROPTIC опубликовали обучающее видео на композицию "As The Kingdom Drowns", которая вошла в последнюю работу музыкантов, As The Kingdom Drowns:



"We Were The Keepers"

"Frozen Gaze"

"Directive"

"Deadlands"

"As The Kingdom Drowns"

"Beyond The Black"

"Upon These Stones"

"Momentum Of The Void"

"You Belong Here, Below"



















просмотров: 122