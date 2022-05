сегодня



Новое видео PSYCROPTIC



"Rend Asunder", новое видео группы PSYCROPTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Divine Council", выход которого намечен на пятое августа на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Rend Asunder"

"A Fool's Errand"

"This Shadowed World"

"Enslavement"

"Ashes Of Our Empire"

"The Prophet's Council"

"Awakening"

"A Fragile Existence"

"Exitus"







