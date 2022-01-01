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*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Psycroptic

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Новое видео PSYCROPTIC



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"Rend Asunder", новое видео группы PSYCROPTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Divine Council", выход которого намечен на пятое августа на Prosthetic Records.

Трек-лист:

"Rend Asunder"
"A Fool's Errand"
"This Shadowed World"
"Enslavement"
"Ashes Of Our Empire"
"The Prophet's Council"
"Awakening"
"A Fragile Existence"
"Exitus"

PSYCROPTIC Announce New Album, Divine Council; New Single / Video




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