Новое видео PSYCROPTIC



"The Watcher Of All", новое видео группы PSYCROPTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Watcher Of All", выходящего 27 ноября на Agonia Records в следующих вариантах:



- Transparent red smoked LP

- Clear smoked LP

- Clear w/ gold splatter LP

- Transparent royal blue LP

- Gold w/ red smoke LP



Трек-лист:



"A Fragile Existence"

"The Watcher Of All"







