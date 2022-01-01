Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 11
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 11
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
*Новое видео MEGADETH 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
[= ||| все новости группы



*

Psycroptic

*



23 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PSYCROPTIC

19 май 2022 : 		 Новое видео PSYCROPTIC

17 май 2021 : 		 Новое видео PSYCROPTIC

27 ноя 2020 : 		 Новое видео PSYCROPTIC

27 июл 2019 : 		 Обучающее видео от PSYCROPTIC

12 дек 2018 : 		 Обучающее видео от PSYCROPTIC

4 ноя 2018 : 		 Новое видео PSYCROPTIC

7 окт 2018 : 		 Новое видео PSYCROPTIC

8 сен 2018 : 		 Новый альбом PSYCROPTIC выйдет осенью

16 фев 2018 : 		 PSYCROPTIC близки к завершению работ над альбомом

11 фев 2015 : 		 Новое видео PSYCROPTIC

14 янв 2015 : 		 Видео с текстом от PSYCROPTIC

12 дек 2014 : 		 Новое видео PSYCROPTIC

28 окт 2014 : 		 PSYCROPTIC на Prosthetic Records

23 дек 2011 : 		 Трейлер PSYCROPTIC

20 дек 2011 : 		 Новая песня PSYCROPTIC

8 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PSYCROPTIC

19 янв 2011 : 		 PSYCROPTIC в феврале начнут запись нового альбома

23 май 2010 : 		 PSYCROPTIC работают над новым материалом

22 дек 2008 : 		 PSYCROPTIC: новое видео "Initiate" в сети
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от PSYCROPTIC



zoom
"Exitus", официальное видео с текстом от группы PSYCROPTIC, доступно ниже. Эта песня взята из нового альбома "Divine Council", выход которого намечен на пятое августа на Prosthetic Records.

Трек-лист:

"Rend Asunder"
"A Fool's Errand"
"This Shadowed World"
"Enslavement"
"Ashes Of Our Empire"
"The Prophet's Council"
"Awakening"
"A Fragile Existence"
"Exitus"




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом