Видео с текстом от PSYCROPTIC



"Exitus", официальное видео с текстом от группы PSYCROPTIC, доступно ниже. Эта песня взята из нового альбома "Divine Council", выход которого намечен на пятое августа на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Rend Asunder"

"A Fool's Errand"

"This Shadowed World"

"Enslavement"

"Ashes Of Our Empire"

"The Prophet's Council"

"Awakening"

"A Fragile Existence"

"Exitus"







