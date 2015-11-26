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Flying Colors

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13 дек 2018 : 		 FLYING COLORS пишут новый альбом

3 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

22 окт 2015 : 		 Новое видео FLYING COLORS

20 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

26 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

13 сен 2015 : 		 DVD FLYING COLORS выйдет в ноябре

14 июл 2015 : 		 Новое видео FLYING COLORS

11 окт 2014 : 		 Новое видео FLYING COLORS

27 сен 2014 : 		 Семплы новых песен FLYING COLORS

22 сен 2014 : 		 Трейлер нового DVD FLYING COLORS

20 авг 2014 : 		 Новое видео FLYING COLORS

30 июл 2014 : 		 Новый альбом FLYING COLORS выйдет в сентябре

14 дек 2013 : 		 FLYING COLORS завершили сочинение материала

20 окт 2013 : 		 Новое видео FLYING COLORS

2 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

5 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

6 авг 2013 : 		 Концертный релиз FLYING COLORS выйдет в октябре

17 мар 2013 : 		 FLYING COLORS работают над концертным DVD, Blu-Ray

20 сен 2012 : 		 Видео с выступления FLYING COLORS

13 сен 2012 : 		 Видео с выступления FLYING COLORS

29 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FLYING COLORS

12 янв 2012 : 		 MIKE PORTNOY, STEVE MORSE, NEAL MORSE в новом проекте FLYING COLORS

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FLYING COLORS пишут новый альбом



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Группа FLYING COLORS, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), Dave LaRue (DIXIE DREGS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и Casey McPherson (ALPHA REV) — приступили к записи третьего альбома, выход которого предварительно намечен на конец лета/начало осени следующего года.

Mike твиттнул на днях, что партии ударных для нового диска будут записаны на этой неделе: «У нас есть десять треков, и мы надеемся, что всё выйдет в конце лета/начало осени, если всё пойдет как запланировано. Молюсь, чтобы сошлись звёзды и состоялись наши выступления!»



FLYING COLORS Feat. MIKE PORTNOY, STEVE MORSE, NEAL MORSE: Third Album On The Way





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