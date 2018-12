сегодня



FLYING COLORS пишут новый альбом



Группа FLYING COLORS, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), Dave LaRue (DIXIE DREGS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и Casey McPherson (ALPHA REV) — приступили к записи третьего альбома, выход которого предварительно намечен на конец лета/начало осени следующего года.



Mike твиттнул на днях, что партии ударных для нового диска будут записаны на этой неделе: «У нас есть десять треков, и мы надеемся, что всё выйдет в конце лета/начало осени, если всё пойдет как запланировано. Молюсь, чтобы сошлись звёзды и состоялись наши выступления!»

















