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все новости группы
Flying Colors
США
Progressive Rock
http://www.flyingcolorsmusic.com/
9 сен 2020
:
MIKE PORTNOY вскрывает FLYING COLORS
10 авг 2020
:
Видео из концертного альбома FLYING COLORS
25 июн 2020
:
Концертный релиз FLYING COLORS выйдет осенью
16 янв 2020
:
Mike Portnoy: «Шоу в Лондоне могло стать последним для FLYING COLORS»
20 окт 2019
:
Обучающее видео от FLYING COLORS
12 окт 2019
:
Трейлер нового альбома FLYING COLORS
1 окт 2019
:
Новое видео FLYING COLORS
16 сен 2019
:
Новое видео FLYING COLORS
13 сен 2019
:
Анимированное видео от FLYING COLORS
29 авг 2019
:
Новое видео FLYING COLORS
15 авг 2019
:
Новое видео FLYING COLORS
4 июн 2019
:
Новый альбом FLYING COLORS выйдет в сентябре
13 дек 2018
:
FLYING COLORS пишут новый альбом
3 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD FLYING COLORS
22 окт 2015
:
Новое видео FLYING COLORS
20 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD FLYING COLORS
26 сен 2015
:
Фрагмент нового DVD FLYING COLORS
13 сен 2015
:
DVD FLYING COLORS выйдет в ноябре
14 июл 2015
:
Новое видео FLYING COLORS
11 окт 2014
:
Новое видео FLYING COLORS
27 сен 2014
:
Семплы новых песен FLYING COLORS
22 сен 2014
:
Трейлер нового DVD FLYING COLORS
20 авг 2014
:
Новое видео FLYING COLORS
30 июл 2014
:
Новый альбом FLYING COLORS выйдет в сентябре
14 дек 2013
:
FLYING COLORS завершили сочинение материала
20 окт 2013
:
Новое видео FLYING COLORS
2 окт 2013
:
Фрагмент нового DVD FLYING COLORS
5 сен 2013
:
Фрагмент нового DVD FLYING COLORS
6 авг 2013
:
Концертный релиз FLYING COLORS выйдет в октябре
17 мар 2013
:
FLYING COLORS работают над концертным DVD, Blu-Ray
20 сен 2012
:
Видео с выступления FLYING COLORS
13 сен 2012
:
Видео с выступления FLYING COLORS
29 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома FLYING COLORS
12 янв 2012
:
MIKE PORTNOY, STEVE MORSE, NEAL MORSE в новом проекте FLYING COLORS
сегодня
MIKE PORTNOY вскрывает
FLYING COLORS
MIKE PORTNOY вскрывает издание нового релиза FLYING COLORS, Third Stage: Live In London, выходящего восемнадцатого сентября на Music Theories Recordings — видео доступно ниже.
Трек-лист:
CD1:
01. Blue Ocean
02. A Place In Your World
03. The Loss Inside
04. More
05. Kayla
06. Geronimo
07. You Are Not Alone
08. Forever In A Daze
09. Love Letter
CD 2:
01. Peaceful Harbor
02. Crawl
03. Infinite Fire
04. Cosmic Symphony
05. The Storm
06. Mask Machine
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).