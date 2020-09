сегодня



MIKE PORTNOY вскрывает FLYING COLORS



MIKE PORTNOY вскрывает издание нового релиза FLYING COLORS, Third Stage: Live In London, выходящего восемнадцатого сентября на Music Theories Recordings — видео доступно ниже.



Трек-лист:



CD1:



01. Blue Ocean



02. A Place In Your World



03. The Loss Inside



04. More



05. Kayla



06. Geronimo



07. You Are Not Alone



08. Forever In A Daze



09. Love Letter



CD 2:



01. Peaceful Harbor



02. Crawl



03. Infinite Fire



04. Cosmic Symphony



05. The Storm



06. Mask Machine







