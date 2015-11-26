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Видео из концертного альбома FLYING COLORS



Группа FLYING COLORS, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), Dave LaRue (DIXIE DREGS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и Casey McPherson (ALPHA REV), 18 сентября на Music Theories Recordings выпустит новый концертный релиз "Third Stage: Live In London". Видео на трек "Kayla" из этого альбома доступно ниже.





Трек-лист:



CD1:



01. Blue Ocean



02. A Place In Your World



03. The Loss Inside



04. More



05. Kayla



06. Geronimo



07. You Are Not Alone



08. Forever In A Daze



09. Love Letter



CD 2:



01. Peaceful Harbor



02. Crawl



03. Infinite Fire



04. Cosmic Symphony



05. The Storm



06. Mask Machine







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