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Flying Colors

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10 авг 2020 : 		 Видео из концертного альбома FLYING COLORS

25 июн 2020 : 		 Концертный релиз FLYING COLORS выйдет осенью

16 янв 2020 : 		 Mike Portnoy: «Шоу в Лондоне могло стать последним для FLYING COLORS»

20 окт 2019 : 		 Обучающее видео от FLYING COLORS

12 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома FLYING COLORS

1 окт 2019 : 		 Новое видео FLYING COLORS

16 сен 2019 : 		 Новое видео FLYING COLORS

13 сен 2019 : 		 Анимированное видео от FLYING COLORS

29 авг 2019 : 		 Новое видео FLYING COLORS

15 авг 2019 : 		 Новое видео FLYING COLORS

4 июн 2019 : 		 Новый альбом FLYING COLORS выйдет в сентябре

13 дек 2018 : 		 FLYING COLORS пишут новый альбом

3 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

22 окт 2015 : 		 Новое видео FLYING COLORS

20 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

26 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS

13 сен 2015 : 		 DVD FLYING COLORS выйдет в ноябре

14 июл 2015 : 		 Новое видео FLYING COLORS

11 окт 2014 : 		 Новое видео FLYING COLORS

27 сен 2014 : 		 Семплы новых песен FLYING COLORS

22 сен 2014 : 		 Трейлер нового DVD FLYING COLORS

20 авг 2014 : 		 Новое видео FLYING COLORS

30 июл 2014 : 		 Новый альбом FLYING COLORS выйдет в сентябре

14 дек 2013 : 		 FLYING COLORS завершили сочинение материала

20 окт 2013 : 		 Новое видео FLYING COLORS

2 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FLYING COLORS
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Видео из концертного альбома FLYING COLORS



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Группа FLYING COLORS, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), Dave LaRue (DIXIE DREGS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и Casey McPherson (ALPHA REV), 18 сентября на Music Theories Recordings выпустит новый концертный релиз "Third Stage: Live In London". Видео на трек "Kayla" из этого альбома доступно ниже.


Трек-лист:

CD1:

01. Blue Ocean

02. A Place In Your World

03. The Loss Inside

04. More

05. Kayla

06. Geronimo

07. You Are Not Alone

08. Forever In A Daze

09. Love Letter

CD 2:

01. Peaceful Harbor

02. Crawl

03. Infinite Fire

04. Cosmic Symphony

05. The Storm

06. Mask Machine

FLYING COLORS Release



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