Видео из концертного альбома FLYING COLORS

Группа FLYING COLORS, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), Dave LaRue (DIXIE DREGS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и Casey McPherson (ALPHA REV), 18 сентября на Music Theories Recordings выпустит новый концертный релиз "Third Stage: Live In London". Видео на трек "Kayla" из этого альбома доступно ниже.
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