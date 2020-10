сегодня



Фрагмент нового релиза FLYING COLORS



Группа FLYING COLORS, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), Dave LaRue (DIXIE DREGS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и Casey McPherson (ALPHA REV), выпустит восемнадцатого сентября на Music Theories Recordings новый концертный релиз "Third Stage: Live In London", съёмки которого проходили в рамках американского и европейского тура прошлого года 14 декабря в Grade II Listed, Shepherd's Bush Empire, Лондон. Релиз будет доступен на тройном оранжевом виниле, Blu-ray, в цифровом варианте, в формате 2CD/DVD и в варианте 40-страничного earbook на пять дисков: 2CD, 2DVD и Blu-ray. Второй DVD в этом издании, а также Blu-ray будут содержать съёмки с выступления группы на Morsefest 2019.



Трек-лист:



CD1:



01. Blue Ocean



02. A Place In Your World



03. The Loss Inside



04. More



05. Kayla



06. Geronimo



07. You Are Not Alone



08. Forever In A Daze



09. Love Letter



CD 2:



01. Peaceful Harbor



02. Crawl



03. Infinite Fire



04. Cosmic Symphony



05. The Storm



06. Mask Machine



Фрагмент из этого релиза, видео на "Geronimo" и "The Loss Inside", доступны ниже.







