Новое видео MOB RULES



Немецкая металл-группа MOB RULES выпустила новый цифровой сингл и опубликовала видео на песню "My Sobriety Mind (For Those Who Left)". Трек вошёл в новый альбом команды, получивший название "Beast Reborn".

















