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Mob Rules

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16 дек 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

1 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

28 июл 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

9 июл 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

6 июн 2018 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

16 июн 2016 : 		 MOB RULES пригласили фэнов проголосовать за сет-лист

1 мар 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

11 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома MOB RULES

11 янв 2016 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет в марте

7 окт 2014 : 		 Фрагмент нового трека MOB RULES

12 сен 2014 : 		 Трейлер к новому релизу MOB RULES

16 янв 2014 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 ноя 2013 : 		 MOB RULES работают «над чем-то грандиозным»

8 дек 2012 : 		 Новое видео MOB RULES

15 окт 2012 : 		 Новая песня MOB RULES

14 окт 2012 : 		 Новые песни MOB RULES

1 окт 2012 : 		 "Cannibal Nation" MOB RULES выйдет на виниле

29 сен 2012 : 		 Новое видео MOB RULES

1 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MOB RULES

8 авг 2012 : 		 Название нового альбома MOB RULES

7 янв 2012 : 		 Неофициальное видео MOB RULES

28 дек 2010 : 		 MOB RULES поменяли клавишника

28 дек 2009 : 		 MOB RULES подвели итоги года
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Новое видео MOB RULES



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Немецкая металл-группа MOB RULES выпустила новый цифровой сингл и опубликовала видео на песню "My Sobriety Mind (For Those Who Left)". Трек вошёл в новый альбом команды, получивший название "Beast Reborn".

MOB RULES Launch







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