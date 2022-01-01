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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*Новое видео KREATOR 13
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Mob Rules

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13 май 2022 : 		 Кавер-версия DIO от MOB RULES

16 ноя 2019 : 		 Кавер-версия AMON AMARTH от MOB RULES

11 авг 2019 : 		 Новый цифровой сингл MOB RULES

7 июл 2019 : 		 Новый концертный альбом MOB RULES выйдет в сентябре

16 дек 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

1 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

28 июл 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

9 июл 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

6 июн 2018 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

16 июн 2016 : 		 MOB RULES пригласили фэнов проголосовать за сет-лист

1 мар 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

11 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома MOB RULES

11 янв 2016 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет в марте

7 окт 2014 : 		 Фрагмент нового трека MOB RULES

12 сен 2014 : 		 Трейлер к новому релизу MOB RULES

16 янв 2014 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 ноя 2013 : 		 MOB RULES работают «над чем-то грандиозным»

8 дек 2012 : 		 Новое видео MOB RULES

15 окт 2012 : 		 Новая песня MOB RULES

14 окт 2012 : 		 Новые песни MOB RULES

1 окт 2012 : 		 "Cannibal Nation" MOB RULES выйдет на виниле

29 сен 2012 : 		 Новое видео MOB RULES

1 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MOB RULES
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|||| сегодня

Кавер-версия DIO от MOB RULES



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MOB RULES опубликовали кавер-версию песни Dio "Sacred Heart".




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