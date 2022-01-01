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Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
26
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
23
JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
16
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом
15
Новое видео KREATOR
13
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Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась
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Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
26
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
23
JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
16
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом
15
Новое видео KREATOR
13
все новости группы
Mob Rules
Германия
Power Metal
http://www.mobrules.de
Myspace:
http://www.myspace.com/mobrulesband
Facebook:
http://www.facebook.com/mobrulesband
13 май 2022
:
Кавер-версия DIO от MOB RULES
16 ноя 2019
:
Кавер-версия AMON AMARTH от MOB RULES
11 авг 2019
:
Новый цифровой сингл MOB RULES
7 июл 2019
:
Новый концертный альбом MOB RULES выйдет в сентябре
16 дек 2018
:
Новое видео MOB RULES
1 сен 2018
:
Видео с текстом от MOB RULES
18 авг 2018
:
Видео с текстом от MOB RULES
28 июл 2018
:
Видео с текстом от MOB RULES
9 июл 2018
:
Новое видео MOB RULES
6 июн 2018
:
Новый альбом MOB RULES выйдет летом
25 июн 2017
:
Видео с текстом от MOB RULES
20 сен 2016
:
Видео с текстом от MOB RULES
16 июн 2016
:
MOB RULES пригласили фэнов проголосовать за сет-лист
1 мар 2016
:
Видео с текстом от MOB RULES
11 фев 2016
:
Трейлер нового альбома MOB RULES
11 янв 2016
:
Новый альбом MOB RULES выйдет в марте
7 окт 2014
:
Фрагмент нового трека MOB RULES
12 сен 2014
:
Трейлер к новому релизу MOB RULES
16 янв 2014
:
Видео с текстом от MOB RULES
20 ноя 2013
:
MOB RULES работают «над чем-то грандиозным»
8 дек 2012
:
Новое видео MOB RULES
15 окт 2012
:
Новая песня MOB RULES
14 окт 2012
:
Новые песни MOB RULES
1 окт 2012
:
"Cannibal Nation" MOB RULES выйдет на виниле
29 сен 2012
:
Новое видео MOB RULES
1 сен 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома MOB RULES
8 авг 2012
:
Название нового альбома MOB RULES
7 янв 2012
:
Неофициальное видео MOB RULES
28 дек 2010
:
MOB RULES поменяли клавишника
28 дек 2009
:
MOB RULES подвели итоги года
4 дек 2009
:
Новое видео MOB RULES
20 окт 2009
:
Новое видео MOB RULES
14 окт 2009
:
Обложка нового альбома MOB RULES
30 сен 2009
:
Новая песня MOB RULES
20 сен 2009
:
MOB RULES выпустят ЕР
5 авг 2009
:
MOB RULES выпустят новый диск в ноябре
12 мар 2009
:
Название нового альбома MOB RULES
31 дек 2008
:
MOB RULES продолжают работу над новым альбомом
2 сен 2006
:
MOB RULES сняли новый видеоклип 'The Last Farewell'
сегодня
Кавер-версия DIO от MOB RULES
MOB RULES опубликовали кавер-версию песни Dio "Sacred Heart".
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет