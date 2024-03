сегодня



Сборник MOB RULES выйдет весной



Третьего мая MOB RULES выпустят сборник лучших треков, получивший название Celebration Day - 30 Years Of Mob Rules.



Klaus: «В первую очередь стоит вспомнить "Way Of The World", которая была последней песней на нашем альбоме Hollowed Be Thy Name 2002 года. Нам удалось пригласить бывшего гитариста Helloween/Masterplan Roland Grapow, и в итоге восьми с половиной минутный трек стал одним из лучших в нашем репертуаре»



За оформление сборника отвечал Stan-W Decker (Primal Fear, Blue Öyster Cult, Rage).



Трек-лист:



CD1

"Way Of The World"

"Run To The Hills" (Iron Maiden cover)

"Fame" (Irene Cara cover)

"Square Hammer" (Ghost cover)

"Ghost Town" (re-recorded)

"Sacred Heart" (Dio cover)

"Ghost Of A Chance"

"Hollowed Be Thy Name"

"Sinister Light"

"Black Rain"

"Ice & Fire"

"Somerled"

"Flag Of Life"

"Unholy War"

"Fuel To The Fire"





CD2

"Raven's Flight" (Amon Amarth cover)

"Hymn Of The Damned"

"Lord Of Madness" (re-recorded)

"Evolution's Falling"

"Shores Ahead"

"Hydrophobia"

"Hold Back The Light"

"Tele Box Fool"

"Desperate Son"

"The Sirens"

"Better Morning"

"Trial By Fire"

"On The Edge"

"Rain Song"

"Dykemaster's Tale"







+0 -0



просмотров: 123