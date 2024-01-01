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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 44
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
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Mob Rules

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15 дек 2024 : 		 MOB RULES работают над новым альбомом

13 апр 2024 : 		 Кавер-версия IRENE CARA от MOB RULES

17 мар 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MOB RULES

9 мар 2024 : 		 Сборник MOB RULES выйдет весной

23 апр 2023 : 		 Новая песня MOB RULES

13 май 2022 : 		 Кавер-версия DIO от MOB RULES

16 ноя 2019 : 		 Кавер-версия AMON AMARTH от MOB RULES

11 авг 2019 : 		 Новый цифровой сингл MOB RULES

7 июл 2019 : 		 Новый концертный альбом MOB RULES выйдет в сентябре

16 дек 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

1 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

28 июл 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

9 июл 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

6 июн 2018 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

16 июн 2016 : 		 MOB RULES пригласили фэнов проголосовать за сет-лист

1 мар 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

11 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома MOB RULES

11 янв 2016 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет в марте

7 окт 2014 : 		 Фрагмент нового трека MOB RULES

12 сен 2014 : 		 Трейлер к новому релизу MOB RULES

16 янв 2014 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 ноя 2013 : 		 MOB RULES работают «над чем-то грандиозным»

8 дек 2012 : 		 Новое видео MOB RULES
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MOB RULES работают над новым альбомом



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MOB RULES опубликовали следующее сообщение:

«Все песни уже написаны, и большая их часть уже записана. Вы можете ожидать особенный во многих отношениях альбом, с помощью которого нам удалось построить мост между вчерашним и сегодняшним днем. Другими словами, наша собственная история группы отчасти послужила источником вдохновения. Материал многослойный и концептуально структурированный. Об этом уже можно сказать многое: В дополнение к CD и винилу будет выпущен дополнительный физический релиз альбома, в который мы вложили весь свой творческий потенциал и не пожалели средств и усилий, чтобы предложить поклонникам максимальное удовольствие от новой пластинки. Более подробная информация появится со временем, но уже сейчас мы можем сказать, что первый сингл будет называться «Back To Savage Land»

Мы были очень рады проявленному к нам интересу и в результате подписанию контракта с недавно созданным лейблом ROAR. Как группа, мы находим здесь все, что могли бы пожелать, как в структурном плане, так и в плане ноу-хау и человеческой составляющей. С некоторыми сотрудниками у нас сложились давние доверительные отношения. Среди них — Markus Wosgien, который давно и с большим интересом следит за Mob Rules, и чье упорство и творческий вклад окончательно убедили нас. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы и хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить команду SPV/Steamhammer за их надежное сотрудничество на протяжении последних 10 лет».

MOB RULES Sign New Label Deal, Begin Work On New Studio Album




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