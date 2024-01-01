сегодня



MOB RULES работают над новым альбомом



MOB RULES опубликовали следующее сообщение:



«Все песни уже написаны, и большая их часть уже записана. Вы можете ожидать особенный во многих отношениях альбом, с помощью которого нам удалось построить мост между вчерашним и сегодняшним днем. Другими словами, наша собственная история группы отчасти послужила источником вдохновения. Материал многослойный и концептуально структурированный. Об этом уже можно сказать многое: В дополнение к CD и винилу будет выпущен дополнительный физический релиз альбома, в который мы вложили весь свой творческий потенциал и не пожалели средств и усилий, чтобы предложить поклонникам максимальное удовольствие от новой пластинки. Более подробная информация появится со временем, но уже сейчас мы можем сказать, что первый сингл будет называться «Back To Savage Land»



Мы были очень рады проявленному к нам интересу и в результате подписанию контракта с недавно созданным лейблом ROAR. Как группа, мы находим здесь все, что могли бы пожелать, как в структурном плане, так и в плане ноу-хау и человеческой составляющей. С некоторыми сотрудниками у нас сложились давние доверительные отношения. Среди них — Markus Wosgien, который давно и с большим интересом следит за Mob Rules, и чье упорство и творческий вклад окончательно убедили нас. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы и хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить команду SPV/Steamhammer за их надежное сотрудничество на протяжении последних 10 лет».







+0 -0



просмотров: 116

