все новости группы







Haunt

?

-

-





21 дек 2018 : Новая песня HAUNT



сегодня



Новая песня HAUNT



"Run And Hide", новая песня группы HAUNT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома If Icarus Could Fly, выход которого запланирован на 17 мая на Shadow Kingdom Records на CD, виниле и кассете.



Трек-лист:



"Run And Hide"

"It's In My Hands"

"Cosmic Kiss"

"Ghosts"

"Clarion"

"Winds Of Destiny"

"If Icarus Could Fly"

"Defender"





<a data-cke-saved-href="http://shadowkingdomrecords.bandcamp.com/album/if-icarus-could-fly" href="http://shadowkingdomrecords.bandcamp.com/album/if-icarus-could-fly">If Icarus Could Fly by Haunt</a>







+0 -1









просмотров: 185

