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Haunt

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21 дек 2018 : 		 Новая песня HAUNT

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Новая песня HAUNT



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"Run And Hide", новая песня группы HAUNT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома If Icarus Could Fly, выход которого запланирован на 17 мая на Shadow Kingdom Records на CD, виниле и кассете.

Трек-лист:

"Run And Hide"
"It's In My Hands"
"Cosmic Kiss"
"Ghosts"
"Clarion"
"Winds Of Destiny"
"If Icarus Could Fly"
"Defender"

HAUNT Set May 2019 Release Date For If Icarus Could Fly, Reveal First Track





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