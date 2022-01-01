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Haunt

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Видео с текстом от HAUNT



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"Mercenaries", новая песня группы HAUNT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Windows Of Your Heart", выход которого запланирован на первое июля на Iron Grip / Church Recordings в следующих вариантах:

--digital album
--cassette (limited to 100 copies; Haunt Bandcamp exclusive)
--jewelcase CD (signed copies available exclusively at The Heavy Metal Store's Bandcamp)
--black vinyl (limited to 100 copies)
--milky clear w/ black & red splatter vinyl (limited to 250 copies)
--silver vinyl (limited to 200 copies; retail exclusive)
--transparent red w/ black pinwheel vinyl (limited to 200 copies)
--transparent red vinyl (limited to 200 copies; retail exclusive)
--half/half black/milky clear w/ red splatter vinyl (limited to 300 copies; Haunt Bandcamp exclusive)
--half/half red/milky clear w/ black splatter vinyl (limited to 300 copies; Haunt Bandcamp exclusive)
--picture disc vinyl (limited to 200 copies; Haunt Bandcamp exclusive)

Трек-лист:

“Mercenaries”
“Running Hard”
“Barricade”
“Father Time”
“Windows Of Your Heart”
“Catch Me”
“No Control”
“Dream On It”
“Frozen In Time”
“Defender”

HAUNT Launch вЂњMercenariesвЂќ Lyric Video




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