сегодня



Видео с текстом от HAUNT



"Mercenaries", новая песня группы HAUNT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Windows Of Your Heart", выход которого запланирован на первое июля на Iron Grip / Church Recordings в следующих вариантах:



--digital album

--cassette (limited to 100 copies; Haunt Bandcamp exclusive)

--jewelcase CD (signed copies available exclusively at The Heavy Metal Store's Bandcamp)

--black vinyl (limited to 100 copies)

--milky clear w/ black & red splatter vinyl (limited to 250 copies)

--silver vinyl (limited to 200 copies; retail exclusive)

--transparent red w/ black pinwheel vinyl (limited to 200 copies)

--transparent red vinyl (limited to 200 copies; retail exclusive)

--half/half black/milky clear w/ red splatter vinyl (limited to 300 copies; Haunt Bandcamp exclusive)

--half/half red/milky clear w/ black splatter vinyl (limited to 300 copies; Haunt Bandcamp exclusive)

--picture disc vinyl (limited to 200 copies; Haunt Bandcamp exclusive)



Трек-лист:



“Mercenaries”

“Running Hard”

“Barricade”

“Father Time”

“Windows Of Your Heart”

“Catch Me”

“No Control”

“Dream On It”

“Frozen In Time”

“Defender”







+0 -0



просмотров: 148