сегодня



Видео с текстом от HAUNT



HAUNT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Save Yourself", которая взята из альбома "Golden Arm", выпущенного пятого мая на Grip Records и Church Recordings.



Трек-лист:



"Hit And Run"

"Golden Arm"

"Piece By Piece"

"Chimera"

"Fight The Good Fight"

"Save Yourself"

"Vacant Spaces"

"The Horses Mouth"







+0 -0



просмотров: 157