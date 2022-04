сегодня



Новая песня HAUNT



"Windows Of Your Heart", новая песня группы HAUNT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Windows Of Your Heart", выход которого запланирован на первое июля на Iron Grip / Church Recordings в следующих вариантах:



--digital album

--cassette (limited to 100 copies; Haunt Bandcamp exclusive)

--jewelcase CD (signed copies available exclusively at The Heavy Metal Store's Bandcamp)

--black vinyl (limited to 100 copies)

--milky clear w/ black & red splatter vinyl (limited to 250 copies)

--silver vinyl (limited to 200 copies; retail exclusive)

--transparent red w/ black pinwheel vinyl (limited to 200 copies)

--transparent red vinyl (limited to 200 copies; retail exclusive)

--half/half black/milky clear w/ red splatter vinyl (limited to 300 copies; Haunt Bandcamp exclusive)

--half/half red/milky clear w/ black splatter vinyl (limited to 300 copies; Haunt Bandcamp exclusive)

--picture disc vinyl (limited to 200 copies; Haunt Bandcamp exclusive)



Трек-лист:



“Mercenaries”

“Running Hard”

“Barricade”

“Father Time”

“Windows Of Your Heart”

“Catch Me”

“No Control”

“Dream On It”

“Frozen In Time”

“Defender”







