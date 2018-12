сегодня



Рассказ о издании альбома LEGION OF THE DAMNED



LEGION OF THE DAMNED опубликовали видео, рассказывающее о содержимом бокс-сета нового альбома "Slaves Of The Shadow Realm", выход которого намечен на четвертое января на Napalm Records:



Трек-лист:



01. The Widow's Breed

02. Nocturnal Commando

03. Charnel Confession

04. Slaves of The Southern Cross

05. Warhounds Of Hades

06. Black Banners In Flames

07. Shadow Realm Of The Demonic Mind

08. Palace Of Sin

09. Priest Hunt

10. Azazels Crown

11. Dark Coronation

















