сегодня



Бывший басист MELVIN выпускает альбом



Американский мультиинструменталист Mark Deutrom (Bellringer, ex-Melvins, Clown Alley)выпустит новую работу, получившую название The Blue Bird, четвертого января на Season Of Mist. Видео на “Maximum Hemingway” доступно ниже.



Трек-лист:



“No Space Holds The Weight”

“Futurist Manifesto”

“Radiant Gravity”

“O Ye Of Little Faith”

“Our Revels Now Are Ended”

“Hell Is A City”

“Somnabulist”

“Maximum Hemingway”

“Through The Ringing Cedars”

“They Have Won”

“On Father’s Day”

“The Happiness Machine”

“Nothing Out There”















+0 -0









просмотров: 64