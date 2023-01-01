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Новая песня BLUT AUS NORD
39
GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»
23
DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»
20
Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер
15
Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери...
13
Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA
12
Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»
10
На вокалиста RAMMSTEIN завели дело
9
BIOHAZARD собираются записать альбом
8
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с
по
Новая песня BLUT AUS NORD
39
GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»
23
DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»
20
Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер
15
Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери...
13
все новости группы
Melvins
США
Punk Rock
Stoner Metal
Sludge Metal
Noise
Dark Ambient
http://www.melvins.com
Myspace:
http://www.myspace.com/themelvins
Facebook:
https://www.facebook.com/melvinsarmy
18 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления MELVINS
26 янв 2022
:
Кавер-версия SOUDGARDEN от MELVINS
31 авг 2021
:
Новый релиз MELVINS выйдет осенью
23 янв 2021
:
Новая песня MELVINS
6 янв 2021
:
Новая песня MELVINS
23 дек 2018
:
Бывший басист MELVINS выпускает альбом
22 апр 2018
:
Новое видео MELVINS
29 мар 2018
:
Новое видео MELVINS
20 фев 2018
:
Новая песня MELVINS
13 фев 2018
:
Новый альбом MELVINS выйдет весной
12 май 2017
:
Новая песня THE MELVINS
7 апр 2017
:
Новый альбом THE MELVINS выйдет летом
1 июн 2016
:
Новый альбом THE MELVINS доступен для прослушивания
8 мар 2016
:
Новый альбом MELVINS выйдет в июне
1 окт 2015
:
Новый ЕР THE MELVINS
1 авг 2014
:
Новый альбом THE MELVINS выйдет в сентябре
15 фев 2014
:
Акустика от вокалиста THE MELVINS
23 авг 2013
:
В вокалиста THE MELVINS кинули бутылкой
6 авг 2013
:
Новый альбом THE MELVINS выйдет в ноябре
10 фев 2013
:
THE MELVINS записали кавер-версии VENOM, QUEEN
6 июн 2012
:
Новый альбом MELVINS доступен для прослушивания
14 мар 2012
:
Новый ЕР и видео THE MELVINS
24 фев 2011
:
Концертный альбом MELVINS выйдет в мае
7 апр 2010
:
Семплы нового альбома MELVINS
9 мар 2010
:
Новый альбом MELVINS выйдет в июне
сегодня
Профессиональное видео полного выступления MELVINS
Профессиональное видео полного выступления MELVINS, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Сообщений нет