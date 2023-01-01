Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня BLUT AUS NORD 39
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив» 10
*На вокалиста RAMMSTEIN завели дело 9
*BIOHAZARD собираются записать альбом 8
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня BLUT AUS NORD 39
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
[= ||| все новости группы



*

Melvins

*



18 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MELVINS

26 янв 2022 : 		 Кавер-версия SOUDGARDEN от MELVINS

31 авг 2021 : 		 Новый релиз MELVINS выйдет осенью

23 янв 2021 : 		 Новая песня MELVINS

6 янв 2021 : 		 Новая песня MELVINS

23 дек 2018 : 		 Бывший басист MELVINS выпускает альбом

22 апр 2018 : 		 Новое видео MELVINS

29 мар 2018 : 		 Новое видео MELVINS

20 фев 2018 : 		 Новая песня MELVINS

13 фев 2018 : 		 Новый альбом MELVINS выйдет весной

12 май 2017 : 		 Новая песня THE MELVINS

7 апр 2017 : 		 Новый альбом THE MELVINS выйдет летом

1 июн 2016 : 		 Новый альбом THE MELVINS доступен для прослушивания

8 мар 2016 : 		 Новый альбом MELVINS выйдет в июне

1 окт 2015 : 		 Новый ЕР THE MELVINS

1 авг 2014 : 		 Новый альбом THE MELVINS выйдет в сентябре

15 фев 2014 : 		 Акустика от вокалиста THE MELVINS

23 авг 2013 : 		 В вокалиста THE MELVINS кинули бутылкой

6 авг 2013 : 		 Новый альбом THE MELVINS выйдет в ноябре

10 фев 2013 : 		 THE MELVINS записали кавер-версии VENOM, QUEEN

6 июн 2012 : 		 Новый альбом MELVINS доступен для прослушивания

14 мар 2012 : 		 Новый ЕР и видео THE MELVINS

24 фев 2011 : 		 Концертный альбом MELVINS выйдет в мае

7 апр 2010 : 		 Семплы нового альбома MELVINS

9 мар 2010 : 		 Новый альбом MELVINS выйдет в июне
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления MELVINS



zoom
Профессиональное видео полного выступления MELVINS, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом