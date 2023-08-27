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Барабанщик MELVINS перенесет операцию



MELVINS опубликовали следующее сообщение:



«Мы с сожалением сообщаем, что буквально за несколько дней до отъезда в турне наш барабанщик Dale Crover узнал, что ему требуется срочная операция на позвоночнике, которая выведет его из строя на несколько месяцев. Его состояние настолько удовлетворительное, насколько можно было ожидать, учитывая серьезность ситуации.



Единственным удачным моментом во всем этом стало то, что Coady Willis, являющийся частью семьи MELVINS уже более 8 лет, который буквально натренировался сидеть рядом с Dale во многих турах, которые невозможно сосчитать, смог принять участие и подменить его на барабанах.



MR. PHYLZZZ уже едет в Лос-Анджелес из Чикаго, а BORIS прилетели из Японии, мы все посчитали, что должны поддержать Dale'a и остальные группы, участвующие в туре, а также обладателей билетов, продолжив тур, как запланировано. Мы просим всех проявить солидарность в это нелегкое время. Очевидно, что главной нашей заботой сейчас является здоровье Dale, и мы делаем все возможное для того, чтобы он получил все необходимое для полного выздоровления











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