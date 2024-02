сегодня



Новый альбом MELVINS выйдет весной



MELVINS выпустят новую работу, получившую название "Tarantula Heart", 19 апреля на Ipecac Recordings. Превью всех песен из этого релиза доступно ниже:



01. Pain Equals Funny

02. Working The Ditch

03. She's Got Weird Arms

04. Allergic To Food

05. Smiler







