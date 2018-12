сегодня



Видео с текстом CARNAL FORGE



"Reforged", новое видео с текстом группы CARNAL FORGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из выходящего 25 января на ViciSolum Productions альбома "Gun To Mouth Salvation", первого студийного материала группы с момента выхода в 2007 альбома "Testify For My Victims".



Трек-лист:





01. Parasites



02. Reforged



03. Aftermath



04. Endless War



05. Bound In Flames



06. King Chaos



07. The Order



08. Hellride



09. State Of Pain



10. Sin Feast Paradise



11. The Stench



















