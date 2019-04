сегодня



Обучающее видео CARNAL FORGE



Шведские трэш-ветераны опубликовали видео, в котором показано, как исполнять на гитаре песню "The Stench", которая вошла в новый альбом "Gun To Mouth Salvation", выпущенный на ViciSolum Productions.



Трек-лист:



"Parasites"

"Reforged"

"Aftermath"

"Endless War"

"Bound In Flames"

"King Chaos"

"The Order"

"Hellride"

"State Of Pain"

"Sin Feast Paradise"

"The Stench"



















