8 фев 2022



Из CARNAL FORGE ушел гитарист



Гитарист CARNAL FORGE Jari Kuusisto принял решение покинуть группу:



«Приветствую вас, Джари. Просто хотел сообщить вам, что мое пребывание в CF подошло к концу. У меня много счастливых воспоминаний о времени, проведенном в CF, но в моей жизни наступил момент, когда я чувствую, что мне нужно оставить CF. Я хочу заниматься другими вещами и не чувствую прежней страсти к группе. Я желаю CF всего наилучшего в будущих начинаниях, какими бы они ни были. Я также хочу поблагодарить всех поклонников CF за то, что они поддерживали меня все эти годы. Увидимся в будущем с другими проектами/группами» http://www.carnalforge.com





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