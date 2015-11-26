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Carnal Forge

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8 фев 2022 : 		 Из CARNAL FORGE ушел гитарист

7 май 2019 : 		 Обучающее видео CARNAL FORGE

30 апр 2019 : 		 Обучающее видео CARNAL FORGE

27 мар 2019 : 		 Обучающее видео от CARNAL FORGE

5 мар 2019 : 		 Обучающее видео от CARNAL FORGE

21 янв 2019 : 		 Первое за 12 лет видео CARNAL FORGE

29 дек 2018 : 		 Видео с текстом CARNAL FORGE

5 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от CARNAL FORGE

5 окт 2018 : 		 CARNAL FORGE в январе выпустят новый альбом

7 май 2014 : 		 Видео с текстом от CARNAL FORGE

17 апр 2014 : 		 Две новые песни CARNAL FORGE

14 апр 2014 : 		 CARNAL FORGE выпустят сингл

22 апр 2013 : 		 CARNAL FORGE возвращаются

25 ноя 2011 : 		 CARNAL FORGE берут паузу

6 июл 2010 : 		 Новое видео CARNAL FORGE

20 янв 2010 : 		 CARNAL FORGE расстались с барабанщиком

29 сен 2009 : 		 Новая песня CARNAL FORGE

28 авг 2009 : 		 Тизер нового альбома CARNAL FORGE

15 янв 2009 : 		 CARNAL FORGE работают над новым материалом

10 апр 2007 : 		 CARNAL FORGE: доступна обложка альбома "Testify For My Victims"

5 апр 2007 : 		 CARNAL FORGE опубликовали новое видео

28 фев 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома CARNAL FORGE

15 янв 2007 : 		 CARNAL FORGE подписались на Candlelight Records
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|||| 8 фев 2022

Из CARNAL FORGE ушел гитарист



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Гитарист CARNAL FORGE Jari Kuusisto принял решение покинуть группу:

«Приветствую вас, Джари. Просто хотел сообщить вам, что мое пребывание в CF подошло к концу. У меня много счастливых воспоминаний о времени, проведенном в CF, но в моей жизни наступил момент, когда я чувствую, что мне нужно оставить CF. Я хочу заниматься другими вещами и не чувствую прежней страсти к группе. Я желаю CF всего наилучшего в будущих начинаниях, какими бы они ни были. Я также хочу поблагодарить всех поклонников CF за то, что они поддерживали меня все эти годы. Увидимся в будущем с другими проектами/группами»



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