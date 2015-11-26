Обучающее видео CARNAL FORGE

Шведские трэш-ветераны опубликовали видео, в котором показано, как исполнять на гитаре песню "Bound In Flames", которая вошла в новый альбом "Gun To Mouth Salvation", выпущенный на ViciSolum Productions.
Трек-лист:
"Parasites"
"Reforged"
"Aftermath"
"Endless War"
"Bound In Flames"
"King Chaos"
"The Order"
"Hellride"
"State Of Pain"
"Sin Feast Paradise"
"The Stench"
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