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Carnal Forge

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7 май 2019 : 		 Обучающее видео CARNAL FORGE

30 апр 2019 : 		 Обучающее видео CARNAL FORGE

27 мар 2019 : 		 Обучающее видео от CARNAL FORGE

5 мар 2019 : 		 Обучающее видео от CARNAL FORGE

21 янв 2019 : 		 Первое за 12 лет видео CARNAL FORGE

29 дек 2018 : 		 Видео с текстом CARNAL FORGE

5 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от CARNAL FORGE

5 окт 2018 : 		 CARNAL FORGE в январе выпустят новый альбом

7 май 2014 : 		 Видео с текстом от CARNAL FORGE

17 апр 2014 : 		 Две новые песни CARNAL FORGE

14 апр 2014 : 		 CARNAL FORGE выпустят сингл

22 апр 2013 : 		 CARNAL FORGE возвращаются

25 ноя 2011 : 		 CARNAL FORGE берут паузу

6 июл 2010 : 		 Новое видео CARNAL FORGE

20 янв 2010 : 		 CARNAL FORGE расстались с барабанщиком

29 сен 2009 : 		 Новая песня CARNAL FORGE

28 авг 2009 : 		 Тизер нового альбома CARNAL FORGE

15 янв 2009 : 		 CARNAL FORGE работают над новым материалом

10 апр 2007 : 		 CARNAL FORGE: доступна обложка альбома "Testify For My Victims"

5 апр 2007 : 		 CARNAL FORGE опубликовали новое видео

28 фев 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома CARNAL FORGE

15 янв 2007 : 		 CARNAL FORGE подписались на Candlelight Records

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Обучающее видео CARNAL FORGE



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Шведские трэш-ветераны опубликовали видео, в котором показано, как исполнять на гитаре песню "Bound In Flames", которая вошла в новый альбом "Gun To Mouth Salvation", выпущенный на ViciSolum Productions.

Трек-лист:

"Parasites"
"Reforged"
"Aftermath"
"Endless War"
"Bound In Flames"
"King Chaos"
"The Order"
"Hellride"
"State Of Pain"
"Sin Feast Paradise"
"The Stench"

CARNAL FORGE Release








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