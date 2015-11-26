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Belzebubs

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Новый альбом BELZEBUBS выйдет весной



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BELZEBUBS выпустят новую работу, получившую название Pantheon Of The Nightside Gods, 26 апреля на Century Media Records.

«Мы очень довольны этим альбомом» — говорит вокалист и гитарист Sløth.  «Это, безусловно, наша самая разнообразная работа. Я имею в виду, наши фирменные элементы death & black metal на месте и, конечно, это не регги, ради Гаала!—но мы определенно сумели зайти на непривычные для нас территории. Мы всегда чувствовали необходимость сосредоточиться на нашем собственном видении и сломать жанровые границы, и Pantheon делает именно это. Есть пышные синт-пласты, оркестровые элементы, прогрессивные вещи, и некие элементы Хендрикса и Даймбэга в соло... это как купание нагишом в бассейне немыслимых мифических творений, искажающих время и пространство!»

В качестве гостей в записи материала принимали участие Desibelius, ICS Vortex, Skvllcraft и другие, а за сведение отвечал Dan Swanö,

BELZEBUBS - New Albums Slated For April 2019 Release:"It's Like Skinny Dipping In A Pool Of Unspeakable Mythic Creations"








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