Трейлер нового альбома BELZEBUBS

BELZEBUBS выпустят новую работу, получившую название "Pantheon Of The Nightside Gods", 26 апреля на Century Media Records.
«Мы очень довольны этим альбомом, — говорит вокалист и гитарист Sløth. — Это, безусловно, наша самая разнообразная работа. Я имею в виду, наши фирменные элементы death & black metal на месте, и, конечно, это не регги, ради Гаала! — но мы определённо сумели зайти на непривычные для нас территории. Мы всегда чувствовали необходимость сосредоточиться на нашем собственном видении и сломать жанровые границы, и "Pantheon" делает именно это. Есть пышные синт-пласты, оркестровые элементы, прогрессивные вещи и некие элементы Хендрикса и Даймбэга в соло... Это как купание нагишом в бассейне немыслимых мифических творений, искажающих время и пространство!»
В качестве гостей в записи материала принимали участие Desibelius, ICS Vortex, Skvllcraft и другие, а за сведение отвечал Dan Swanö, Трейлер к альбому доступен ниже.
Трек-лист:
"Cathedrals of Mourning"
"The Faustian Alchemist"
"Blackened Call"
"Acheron"
"Nam Gloria Lucifer"
"The Crowned Daughters"
"Dark Mother"
"The Werewolf Bride"
"Pantheon of the Nightside Gods"
Dominion
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