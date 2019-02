сегодня



Трейлер нового альбома BELZEBUBS



BELZEBUBS выпустят новую работу, получившую название "Pantheon Of The Nightside Gods", 26 апреля на Century Media Records.



«Мы очень довольны этим альбомом, — говорит вокалист и гитарист Sløth. — Это, безусловно, наша самая разнообразная работа. Я имею в виду, наши фирменные элементы death & black metal на месте, и, конечно, это не регги, ради Гаала! — но мы определённо сумели зайти на непривычные для нас территории. Мы всегда чувствовали необходимость сосредоточиться на нашем собственном видении и сломать жанровые границы, и "Pantheon" делает именно это. Есть пышные синт-пласты, оркестровые элементы, прогрессивные вещи и некие элементы Хендрикса и Даймбэга в соло... Это как купание нагишом в бассейне немыслимых мифических творений, искажающих время и пространство!»



В качестве гостей в записи материала принимали участие Desibelius, ICS Vortex, Skvllcraft и другие, а за сведение отвечал Dan Swanö, Трейлер к альбому доступен ниже.



Трек-лист:



"Cathedrals of Mourning"

"The Faustian Alchemist"

"Blackened Call"

"Acheron"

"Nam Gloria Lucifer"

"The Crowned Daughters"

"Dark Mother"

"The Werewolf Bride"

"Pantheon of the Nightside Gods"

















+2 -1



( 1 )





просмотров: 327