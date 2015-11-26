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Belzebubs

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Новое видео BELZEBUBS



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Новое видео вымышленной анимационной группы BELZEBUBS, получившее название "Cathedrals Of Mourning", доступно для просмотра ниже. Этот сингл войдёт в предстоящий альбом "Pantheon Of The Nightside Gods", который намечен к выходу на 26 апреля на лейбле Century Media. В записи композиции в качестве гостей участвовали Desibelius (клавишные) и Skvllcraft (бэк-вокал).

«Мы снимали клип в старом монастыре, уютно укрытом мрачными норвежскими горами. Красивое место с великолепным видом на фьорды. Жаль, что нашему возвращению не очень рады, как мне кажется...» — прокомментировал лид-гитарист Obesyx.

Клип был снят компанией Pyjama Films, которая уже раньше сотрудничала с коллективом.

Сингл “Cathedrals Of Mourning” доступен для прослушивания и скачивания в цифровом виде, а альбом появится в продаже 26 апреля в следующих вариантах:

• лимитированный CD-медиабук с 24-страничным иллюстрированным буклетом;
• лимитированный разворотный винил + CD + буклет в виниловом издании;
• цифровой альбом.

BELZEBUBS Launch Music Video For






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