Новое видео BELZEBUBS



Новое видео вымышленной анимационной группы BELZEBUBS, получившее название "Cathedrals Of Mourning", доступно для просмотра ниже. Этот сингл войдёт в предстоящий альбом "Pantheon Of The Nightside Gods", который намечен к выходу на 26 апреля на лейбле Century Media. В записи композиции в качестве гостей участвовали Desibelius (клавишные) и Skvllcraft (бэк-вокал).



«Мы снимали клип в старом монастыре, уютно укрытом мрачными норвежскими горами. Красивое место с великолепным видом на фьорды. Жаль, что нашему возвращению не очень рады, как мне кажется...» — прокомментировал лид-гитарист Obesyx.



Клип был снят компанией Pyjama Films, которая уже раньше сотрудничала с коллективом.



Сингл “Cathedrals Of Mourning” доступен для прослушивания и скачивания в цифровом виде, а альбом появится в продаже 26 апреля в следующих вариантах:



• лимитированный CD-медиабук с 24-страничным иллюстрированным буклетом;

• лимитированный разворотный винил + CD + буклет в виниловом издании;

• цифровой альбом.















