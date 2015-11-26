|
|
|
все новости группы
|
15 апр 2019
Видео с текстом от BELZEBUBS
"Nam Gloria Lucifer", новое видео с текстом группы BELZEBUBS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pantheon of the Nightside Gods", выходящего 26 апреля на Century Media.
Трек-лист:
"Cathedrals of Mourning"
"The Faustian Alchemist"
"Blackened Call"
"Acheron"
"Nam Gloria Lucifer"
"The Crowned Daughters"
"Dark Mother"
"The Werewolf Bride"
"Pantheon of the Nightside Gods"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).