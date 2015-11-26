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Belzebubs

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|||| 15 апр 2019

Видео с текстом от BELZEBUBS



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"Nam Gloria Lucifer", новое видео с текстом группы BELZEBUBS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pantheon of the Nightside Gods", выходящего 26 апреля на Century Media.

Трек-лист:

"Cathedrals of Mourning"
"The Faustian Alchemist"
"Blackened Call"
"Acheron"
"Nam Gloria Lucifer"
"The Crowned Daughters"
"Dark Mother"
"The Werewolf Bride"
"Pantheon of the Nightside Gods"

BELZEBUBS Launch Lyric Video вЂњNam Gloria LuciferвЂќ





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