15 апр 2019



Видео с текстом от BELZEBUBS



"Nam Gloria Lucifer", новое видео с текстом группы BELZEBUBS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pantheon of the Nightside Gods", выходящего 26 апреля на Century Media.



Трек-лист:



"Cathedrals of Mourning"

"The Faustian Alchemist"

"Blackened Call"

"Acheron"

"Nam Gloria Lucifer"

"The Crowned Daughters"

"Dark Mother"

"The Werewolf Bride"

"Pantheon of the Nightside Gods"













+3 -2









просмотров: 480