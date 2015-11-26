Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?
124
RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом
37
ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж...
34
Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал...
25
GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатил...
20
все новости группы
Imperia
Нидерланды
Gothic Metal
Symphonic Metal
http://www.helena-michaelsen.com
Myspace:
http://www.myspace.com/imperiaband
Facebook:
http://www.facebook.com/imperiaband
10 янв 2019
:
Видео с текстом от IMPERIA
23 дек 2018
:
Новый альбом IMPERIA выйдет зимой
23 окт 2015
:
Новая песня IMPERIA
5 окт 2015
:
Новый альбом IMPERIA выйдет в ноябре
20 янв 2013
:
Компиляция IMPERIA выйдет в марте
29 мар 2011
:
Трейлер нового альбома IMPERIA
7 мар 2011
:
Семплы с нового альбома IMPERIA
3 мар 2011
:
Новая песня IMPERIA
21 фев 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома IMPERIA
28 янв 2011
:
Название нового альбома IMPERIA
8 ноя 2010
:
IMPERIA начали запись альбома
4 апр 2008
:
IMPERIA заняты сочинением нового материала
22 мар 2007
:
Новая песня IMPERIA появилась в сети
7 фев 2007
:
IMPERIA: опубликована обложка 'Queen Of Light'
11 мар 2006
:
IMPERIA подписали контракт с BLACK LOTUS RECORDS
сегодня
Видео с текстом от
IMPERIA
"Fear Is An Illusion", новое видео с текстом группы IMPERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Flames Of Eternity", выходящего 22 февраля на Massacre Records.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 218
1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).