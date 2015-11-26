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Imperia

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26 янв 2021 : 		 Новый альбом IMPERIA выйдет весной

8 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IMPERIA

10 янв 2019 : 		 Видео с текстом от IMPERIA

23 дек 2018 : 		 Новый альбом IMPERIA выйдет зимой

23 окт 2015 : 		 Новая песня IMPERIA

5 окт 2015 : 		 Новый альбом IMPERIA выйдет в ноябре

20 янв 2013 : 		 Компиляция IMPERIA выйдет в марте

29 мар 2011 : 		 Трейлер нового альбома IMPERIA

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома IMPERIA

3 мар 2011 : 		 Новая песня IMPERIA

21 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMPERIA

28 янв 2011 : 		 Название нового альбома IMPERIA

8 ноя 2010 : 		 IMPERIA начали запись альбома

4 апр 2008 : 		 IMPERIA заняты сочинением нового материала

22 мар 2007 : 		 Новая песня IMPERIA появилась в сети

7 фев 2007 : 		 IMPERIA: опубликована обложка 'Queen Of Light'

11 мар 2006 : 		 IMPERIA подписали контракт с BLACK LOTUS RECORDS
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|||| 26 янв 2021

Новый альбом IMPERIA выйдет весной



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Группа IMPERIA выпустит новую работу, получившую название "The Last Horizon", 26 марта на Massacre Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Jacob Hansen (Hansen Studios), а за оформление — Jan Yrlund (Darkgrove Design).



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