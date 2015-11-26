26 янв 2021



Новый альбом IMPERIA выйдет весной



Группа IMPERIA выпустит новую работу, получившую название "The Last Horizon", 26 марта на Massacre Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Jacob Hansen (Hansen Studios), а за оформление — Jan Yrlund (Darkgrove Design).





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