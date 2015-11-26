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Imperia

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23 дек 2018 : 		 Новый альбом IMPERIA выйдет зимой

23 окт 2015 : 		 Новая песня IMPERIA

5 окт 2015 : 		 Новый альбом IMPERIA выйдет в ноябре

20 янв 2013 : 		 Компиляция IMPERIA выйдет в марте

29 мар 2011 : 		 Трейлер нового альбома IMPERIA

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома IMPERIA

3 мар 2011 : 		 Новая песня IMPERIA

21 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMPERIA

28 янв 2011 : 		 Название нового альбома IMPERIA

8 ноя 2010 : 		 IMPERIA начали запись альбома

4 апр 2008 : 		 IMPERIA заняты сочинением нового материала

22 мар 2007 : 		 Новая песня IMPERIA появилась в сети

7 фев 2007 : 		 IMPERIA: опубликована обложка 'Queen Of Light'

11 мар 2006 : 		 IMPERIA подписали контракт с BLACK LOTUS RECORDS

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|||| 23 дек 2018

Новый альбом IMPERIA выйдет зимой



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Группа IMPERIA, в состав которой входит Helena Iren Michaelsen, оригинальная вокалистка группы SAHARA DUST, позднее ставшая EPICA, выпустит новую работу, получившую название "Flames Of Eternity", двадцать второго февраля на Massacre Records. Альбом будет доступен на CD, виниле, в потоковом аудио и в цифровой версии. За сведение вновь отвечает Jacob Hansen, а Jan Yrlund создал оформление для альбома. В качестве гостей в записи принимали участие Oliver Philipps (EVERON), оригинальный участник команды John Stam и финский скрипач Henrik Perelló.

Выход первого сингла намечен на январь.



IMPERIA To Release 'Flames Of Eternity' Album In February




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ВоваУпоров


23 дек 2018, 21:19		Помнится было у них че послушать

Virgo_ad_noctum


24 дек 2018, 01:09		Никто не в курсе, смогла Хелена отбить своего ребенка у властей?


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