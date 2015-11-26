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23 дек 2018
Новый альбом IMPERIA выйдет зимой
Группа IMPERIA, в состав которой входит Helena Iren Michaelsen, оригинальная вокалистка группы SAHARA DUST, позднее ставшая EPICA, выпустит новую работу, получившую название "Flames Of Eternity", двадцать второго февраля на Massacre Records. Альбом будет доступен на CD, виниле, в потоковом аудио и в цифровой версии. За сведение вновь отвечает Jacob Hansen, а Jan Yrlund создал оформление для альбома. В качестве гостей в записи принимали участие Oliver Philipps (EVERON), оригинальный участник команды John Stam и финский скрипач Henrik Perelló.
Выход первого сингла намечен на январь.
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