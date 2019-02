сегодня



Видео с текстом от IMPERIA



"Book Of Love", новое видео с текстом группы IMPERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Flames Of Eternity", выходящего 22 февраля на Massacre Records.



Трек-лист:



01. The Scarred Soul

02. Fear Is An Illusion

03. Unspoken Words

04. Book Of Love

05. Blinded

06. Invisible Tears

07. Otherside

08. Beauty Within

09. My Guardian Angel

10. The Ocean

11. A Crying Heart

12. Mother (Piano Version)























