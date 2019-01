11 янв 2019



Обложка и трек-лист FORGED IN BLACK



FORGED IN BLACK опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Descent Of The Serpent", выход которого намечен на пятое марта на Fighter Records:



"Seek No Evil"

"One In The Chamber"

"Shadowcasters"

"Descent Of The Serpent"

"One Last Sign"

"Palm Of Silver"

"Aphelion Tormentor"

"Vendetta"

"When Hell Is Done"













