11 авг 2021



FORGED IN BLACK исполняют DEEP PURPLE



По случаю того, что FORGED IN BLACK дважды выступят на фестивале Bloodstock Open Air (один раз с акустикой и второй раз — с полноценной программой), группа опубликовала своё прочтение композиции DEEP PURPLE "Into The Fire".







